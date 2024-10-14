شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب وهبة ممثلا لحزب الشعب الجمهورى وعبد المحسن لـ"حماة وطن" تحت قبة الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة للمجلس، اليوم، الأحد، أنه عملا بحكم المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس فإن رئيس حزب الشعب الجمهورى أخطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باختيار النائب إيهاب وهبة ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس، وأن رئيس حزب حماة وطن أبلغ رئيس المجلس باختيار النائب أيمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب أمام المجلس والنائب محمود أشرف أبوالنصر نائبا له.

يذكر أن المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على:

يُخطر کل حزب سياسى، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة، فى بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.