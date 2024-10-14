شكرا لقرائتكم خبر عن "زيلينسكي" يتهم كوريا الشمالية: ترسل جنودا وأسلحة لدعم موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كوريا الشمالية أرسلت جنودًا بالإضافة إلى أسلحة لدعم روسيا في معركتها ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور "لقد رصدنا تحالفًا متزايدًا بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية".

وأوضح: "الأمر لم يعد يتعلق فقط بنقل الأسلحة، ولكنه يتعلق بنقل أشخاص من كوريا الشمالية إلى القوات المسلحة المحتلة".



جنود كوريون بأرض المعركة



ويشار إلى أنه لم يرد تقرير مستقل يفيد بأن جنودًا كوريين شماليين يقاتلون بجانب القوات الروسية ضد أوكرانيا.

ووردت تقارير خلال الأيام الأخيرة بشأن إرسال جنود كوريين شماليين إلى شرق أوكرانيا.

وأفاد معهد دراسات الحرب، الذي يعد هيئة بحثية عسكرية أمريكية، مؤخرًا بأن الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين وصلوا روسيا، ويتم الاعداد لإرسالهم إلى أوكرانيا.