قوى الأمن: تدابير سير بسبب صيانة فواصل التمدد على جسر أنطلياس بدءًا من الغد ولـ3 أسابيع

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة فواصل التمدّد على ضهر جسر أنطلياس، وذلك يوميًّا من السّاعة 21:00 لغاية السّاعة 5:00 من صباح اليوم التّالي، بدءًا من يوم الإثنين 14-10-2024، لمدّة ثلاثة أسابيع".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الأعمال ستؤدّي إلى منع المرور على الأوتوستراد على مستوى ضهر الجسر على المسلكَين الغربي والشّرقي، وتحويل السّير إلى جوانب الجسر طيلة فترة الأعمال"، وطلبت من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".