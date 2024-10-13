أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ في بيان، أنّ "إثر الغارة الّتي استهدفت أحد المنازل في بلدة صربين في جنوب لبنان صباح اليوم الأحد 13 تشرين الأوّل عند حوالي السّاعة 8:00، وبعد إجراء الاتصالات اللّازمة مع "اليونيفيل" لتحرّك طواقم الصّليب الأحمر اللّبناني إلى المكان للبحث عن مصابين لنقلهم، وصلت سيّاراتا إسعاف مع الفرق إلى المكان، فتمّ استهداف المنزل للمرّة الثّانية، فأُصيب 4 مسعفين برضوض وأحدهم إصابته طفيفة، ولحقت أضرار بالسّيارتَين"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ نقل المسعفين إلى مستشفى تبنين، وتمّ إجراء الفحوص الطبيّة اللّازمة، وحالتهم لا تدعو للقلق".

كانت هذه تفاصيل خبر الصليب الأحمر: إصابة 4 مسعفين بغارة إسرائيلية على صربين لدى وصولهم للبحث عن مصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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