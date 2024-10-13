وسائل إعلام إسرائيلية: اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها وسقوط عدد منها بالمنطقة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "اعتراض عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها وسقوط عدد منها في المنطقة".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "هبوط مروحيتين عسكريتين في مستشفى رمبام في حيفا".

وكان قد أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 06:00 من صباح يوم السبت 12-10-2024 قاعدة (7200) جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية، إن المقاومة الاسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الابي والمظلوم".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

وإذ يواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.