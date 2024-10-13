ينتهي خلال أيام.. رابط التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب المصري، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

موعد التقديم وتخصصات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية

وبحسب بيان وزارة العمل، فإن موعد التقديم على فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية يستمر حتى يوم 19 أكتوبر 2024، وذلك من خلال رابط خصصته وزارة العمل للتقديم على هذه الفرص.

وجاءت تخصصات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية التي توفر 3000 فرصة عمل للشباب، كما يلي:

- حداد مسلح.

- نجار مسلح.

- عامل خرسانة فورمجى.

- حجار.

- نجار شدة معدنية.

خطوات التقديم على عمل مشروع محطة الضبعة النووية والأوراق المطلوبة والمميزات

ويمكن التقديم على فرص عمل الضبعة النووية، طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي، من هنا، ثم الضغط على باب تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة، أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط فرص العمل من هنا.

أو هنا

وجاءت مميزات فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، كما يلي:

- العمل 8 ساعات يوميًا.

- ساعة إضافي وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

- هناك 3 وجبات كل يوم .

- مرتبات مجزية وبدلات.

وجاءت شروط فرص عمل الضبعة النووية، كما يلي:

- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.

- العمل 6 أيام أسبوعياً.

- سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

ويمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية، للاستفسار عن فرص عمل مشروع محطة الضبعة النووية، "واتس آب": 01553700906 – 01271817923.