إدانات وغضب دولي بعد استهداف إسرائيل لقوات "اليونيفيل" في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - موجة من الغضب الدولي والتنديدات الحادة وجهت إلى إسرائيل بعد استهدافها لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان .. تلك الحادثة التي هزت الأوساط الدبلوماسية جاءت في وقت حساس يشهد فيه لبنان توترات متصاعدة، ما دفع العديد من الدول إلى اعتبار هذا الهجوم "خرقا خطيرا" للمواثيق الدولية.

الهجوم المفاجئ على الجنود الأمميين، الذين يعملون لحفظ الاستقرار في المنطقة المتوترة، فتح الباب أمام سيل من التنديدات الرسمية من مختلف الدول والمنظمات الدولية .. فيما اعتبر العديد من المراقبين هذا الهجوم "تحديا خطيرا" للجهود الدولية الرامية للحفاظ على الأمن والسلام في لبنان، ما يضع مستقبل مهمة اليونيفيل تحت تهديد مباشر.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة التي دعت إلى إجراء تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصعيد، حيث ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال باستهداف إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان معتبرا إطلاق النار على اليونيفيل "غير مقبول"، مشددا على أن الهجوم على بعثة دولية لحفظ السلام غير مسؤول.

بدوره طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بوضع حد لكل أشكال العنف ضد قوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ما حدث في مقر اليونيفيل في لبنان غير مقبول على الإطلاق.

ومن جانبها .. أعربت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن صدمة إزاء إطلاق التقارير التي تحدث استهدف إسرائيل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في لبنان (يونيفيل) .. مؤكدة أنه من الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين".

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد أعتبر أن استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد لعناصر قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان هو أمر "غير مقبول على الإطلاق"، مشددا على أن فرنسا لن تقبل بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في باريس بعد استهداف قوات اليونيفيل..لافتة إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وينبغي أن تتوقف فورا"، مضيفة أنه على السلطات الإسرائيلية أن تقدم تفسيرا لذلك.

فيما اكتفي جيش الاحتلال الإسرائيلي بتبرير الحادثة بأنه أطلق النار باتجاه "تهديد" قريب من موقع للقوات الأممية، ما أدى لإصابة جنديين من عناصر حفظ السلام.

ومع تصاعد الضغوط لإجراء تحقيقات عاجلة حول الحادثة تبدو الحاجة ملحة لاتخاذ خطوات حاسمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مرة أخرى

بايدن يدعو إسرائيل للكف عن استهداف قوات "اليونيفيل" في لبنان

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل، إلى الكف عن استهداف عناصر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" المنتشرة في جنوب لبنان.

وخلال مشاركته في اجتماع البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الليلة، سُئل بايدن "هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟"، فأجاب بايدن، "قطعا، بكل تأكيد".

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" أكدت، في وقت سابق الجمعة، إصابة اثنين من عناصرها من الكتيبة السيرلانكية في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية، في حادث هو الثاني من نوع خلال يومين، محذرة من أن قواتها تواجه "خطرا شديدا".

يذكر أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، نددت بـ"استهداف" جيش الاحتلال الإسرائيلي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وقالت الدول الثلاث- في بيان- إن مثل هذه الهجمات "غير مبررة" ويجب "أن تنتهي على الفور".