مياه الشرب تتحول إلى اللون الأسود.. ماذا يحدث في مساكن ماقوسة بالمنيا؟ - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

اشتكى العديد من أهالي مساكن قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، اليوم الجمعة، من سوء حالة مياه الشرب، والتي تحولت إلى اللون الأسود فجأة لمدة 4 ساعات.

وفوجئ أهالي مساكن ماقوسة في تمام الخامسة عصراً بنزول المياه بلون غامق، ثم انقلب لونها للون الأسود، ليعتقد الجميع أن هناك أعمال صيانة تتم، ولكنهم فوجئوا باستمرار سوء المياه لمدة 4 ساعات متتالية من الساعة الخامسة حتى التاسعة مساءً، إلى أن جرى قطع المياه عقب تداول فيديوهات عديدة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الاستياء بين قاطني المنطقة والمناطق المجاورة لها.

واستغاث الأهالي بمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وعلى رأسهم المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة الشركة بالمنيا، للتدخل وسرعة متابعة الأمر حفاظاً على صحة المواطنين، خاصة أن المنطقة يقطن بها مئات الأطفال وكبار السن.