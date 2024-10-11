"الذهب الأبيض" يزدهر في الشرقية.. تجربة جديدة بقطن سوبر جيزة 97

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية استهدفت زراعة 50 ألف فدان بمحصول القطن وجار استمرار حصاده من قبل المزارعين من إجمالي المساحة المنزرعة التي بلغت 48 ألف فدان متنوعة ما بين إصلاح زراعي، مراقبات وائتمان .

وأضاف نصير، أن قطن جيزة 94 يتميز بكونه طويل التيلة، مقاوم للأمراض وغزير الثمر وعالي الانتاجية وينضج مبكرا ويتراوح إنتاج الفدان ما بين 9 إلى 11 قنطار، وهذا الصنف يقبل على زراعته مزارعي الإقليم منذ عشرات السنين نظرا لجودته وملائمة التربة له فضلا عن ملائمة المناخ.

وأوضح مدير الزراعة، أن المحافظة خاضت تجربة زراعة صنف جديد من محصول القطن في 4 مراكز في الإقليم وهو صنف سوبر جيزة 97 إذ تم زراعته في الزقازيق، بلبيس، ديرب نجم ومنيا القمح.

وأشار إلى أن سوبر جيزة صنف جديد تمت زراعته خلال الموسم الحالي للقطن ويتميز بكونه طويل التيلة، ملائم لتربة ومناخ الشرقية، كما أنه غزير الإنتاج وعالي الجودة ومقاوم للأمراض ومناسب للزراعة في نطاق وجه بحري.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 28 حلقة تسويقية لاستلام القطن من المزارعين وكان فتح المزاد بدأ على سعر 12 ألف جنيها للقنطار، ويستمر المزارعون في جني محصول الذهب الأبيض بنطاق المحافظة.