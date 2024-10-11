أعلن الحرس الثوري الإيراني، أنّ "بعد أيّام من عمليّات البحث، تم العثور على جثمان كبير المستشارين الإيرانيين اللواء عباس نيلفروشان، الذي كان قد استشهد إلى جانب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إثر العدوان الصّهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت".

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: العثور على جثمان العميد عباس نيلفروشان الذي استشهد إلى جانب نصرالله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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