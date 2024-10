شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. وفاة شخص ومحاصرة 12 بمنجم ذهب في كولورادو والان نبدء بالتفاصيل

منجم ذهب

توفي شخص واحد فيما لا يزال 12 آخرين محاصرين تحت الأرض إثر خلل في المعدات في منجم ذهب بكولورادو، حسبما أفاد مسؤولون.ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية عن المسؤولين قولهم إن الأفراد كانوا جزءا من مجموعة سياحية وأنهم علقوا بالقرب من قاع منجم "مولي كاثلين" للذهب في مدينة كريبيل كريك حوالي الساعة الواحدة ظهر الخميس بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش ). — صحيفة اليوم (@alyaum)وقال مأمور الشرطة بمقاطعة تيلر، جيسون ميكسل، إن شخصا واحدا قد توفي في الحادث، ولا يزال 12 شخصا عالقين في فتحة المنجم. وجرى إنقاذ 11 شخصا آخرين حتى الآن، بما في ذلك طفلين، وفقا لقوله.يشار إلى أن المنجم، الذي يبلغ عمقه حوالي ألف قدم (333 مترا)، يعد وجهة سياحية شعبية.وهرعت عدة وكالات، بما في ذلك فرق البحث والإنقاذ، لموقع الحادث باستخدام معدات ثقيلة.