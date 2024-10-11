إصابة سفينة بأضرار جراء هجوم قبالة سواحل اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أُصيبت سفينة بأضرار أمس، إثر تعرّضها لهجوم بمقذوف قبالة سواحل مدينة الحُديدة اليمنية، وفق ما أفادت وكالتا أمن بحري بريطانيتان.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية «يو كاي إم تي أو» في مذكرة إنها «تلقت بلاغاً من قبطان سفينة عن إصابتها بمقذوف مجهول، ما ألحق بها أضراراً، وذلك على مسافة 70 ميلاً بحرياً عن سواحل الحُديدة في غرب اليمن».

وأشارت الهيئة التي تديرها القوات الملكية البريطانية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع حرائق أو إصابات، موضحة أن أفراد الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى الميناء التالي.

وبعد ساعات، أبلغ القبطان عن انفجار مقذوفين آخرين قرب السفينة، مؤكداً أن أفراد الطاقم بخير، بحسب «يو كاي إم تي أو».