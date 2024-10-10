شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى: بيئات العمل الآمنة أساسية للحفاظ على العاملين من الضغوط النفسية والان مع تفاصيل الخبر

في 10 أكتوبر من كل عام، نحتفي باليوم العالمي للصحة النفسية، وقد خصصت منظمة الصحة العالمية هذا العام لإذكاء الوعى بالصحة النفسية في مكان العمل وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية للعاملين.

وفى هذا الصدد؛ أكد الحوار الوطنى أن بيئات العمل الآمنة والداعمة تعد أمرًا أساسيًا للحفاظ على رفاهية العاملين وحمايتهم من مخاطر الضغوط النفسية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية وجودة الحياة، وأن تعزيز الصحة النفسية في أماكن العمل يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن النفسي والمهني لكل فرد، والذي بالتبعية ينعكس على استقرار المجتمع وتحقيق التنمية والرخاء.

وأوضح الحوار الوطني من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أنه للأهمية البالغة للصحة النفسية للأفراد تطرقت النقاشات داخل لجنة الصحة بالحوار الوطني لهذه القضية، ونتجت عنها توصية مهمة هي قيد التنفيذ الآن وهى إضافة خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.