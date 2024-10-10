شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم احتفالية لتوديع الفائزين برحلة العمرة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية حافلة لتوديع الفائزين برحلة العمرة لعام 1445 - 2024م وذلك في إطار حملة "أيد واحدة" التي تهدف إلى دعم المجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين.

حضر الاحتفال الذي أقيم بقاعة ديوان عام محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، إلى جانب نخبة من القيادات بالمحافظة وممثلي ومتطوعي المؤسسة. وقد أعرب الحضور عن خالص تمنياتهم للحجاج بقبول طاعتهم وحج مبرور وذنب مغفور.