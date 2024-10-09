تحديات وتنبؤات في النسخة الرابعة من «حوارات حول المناخ»

ابوظبي - سيف اليزيد - يسرى عادل (أبوظبي)

استضافت السفارة الألمانية في العاصمة أبوظبي أمس، نسختها الرابعة من «حوارات حول المناخ» بعنوان «تغيّر المناخ في أبوظبي - من الآثار إلى التكيف». وتحدثت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، في كلمة رئيسة عن الرؤى المستقبلية للتكيف مع التغيرات المناخية، مؤكدة «أن حلم إزالة الكربون ومشروع الطاقة المتجددة يتطلب أكثر من مجرد سياسة، فكل شخص على هذا الكوكب، بغض النظر عن الجنسية أو الوضع الاقتصادي، يراجع القرارات التي يجب أن نتخذها بشأن تغير المناخ». وتعد النسخة الرابعة من «حوارات حول المناخ» فرصة مهمة للتواصل بين مختلف الجهات المعنية، من أجل تعزيز الجاهزية، وأيضاً القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، كما يعكس الالتزام المستمر بمواجهة التحديات التي يفرضها تغيّر المناخ على المستويين المحلي والعالمي. بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أكد السفير الألماني ألكسندر شونفلدر، أن «الشراكات الدولية مهمة للغاية للعمل المناخي. لا يمكن لأي دولة بمفردها حل هذه المشكلة العالمية. ولهذا السبب أقامت ألمانيا شراكات في مجال المناخ والطاقة مع أكثر من 50 دولة حول العالم». وأضاف «ومع ذلك، فإن شراكتنا مع الإمارات العربية المتحدة لها مكانة خاصة، فهي نموذج يحتذى به لجميع الشراكات الأخرى من حيث المشاريع والإنتاج والثقة المتبادلة».

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أشارت ديانا فرانسيس، الأستاذة الجامعية المتخصصة في علوم الأرض بجامعة خليفة، إلى أن التكيف مع تأثيرات تغير المناخ لم يعد خياراً بعد الآن، لأن التغيرات تحدث بالفعل، ومن الضروري التكيف معها في العقود القادمة، والتخفيف من آثارها. وأضافت، «ربما تكون القضايا المناخية الأكثر تحدياً التي ستواجهها العاصمة أبوظبي، مرتبطة بالعلاقة بين المياه والمناخ، وكذلك العلاقة بين الصحة والمناخ.. وبشكل عام، من المتوقع أن تزداد حالات التطرف المناخي تواتراً وكثافة في العقود القليلة القادمة». وعن التنبؤات المستقبلية للمناخ، ومن خلال التغيرات المناخية المتواترة على الصعيد العالمي، أشارت فرانسيس إلى «توقعات بارتفاع درجات الحرارة، بمقدار 5 درجات مئوية كل عقد بين عامي 2070 و2100، فضلاً عن زيادة هطول الأمطار بنسبة 30%، كما نشهد زيادة في درجات الحرارة والرطوبة ليلاً، وهو ما قد يؤثر في الصحة العامة، من خلال صعوبات النوم».

وتحت عنوان «تسريع التكيف مع تغير المناخ في أبوظبي»، قدمت فرانسيس ورقة تطرقت خلالها للخطوات العملية التي أنجزتها أبوظبي للتعامل مع التغير المناخي.