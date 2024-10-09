الجيش: توقيف مواطن متورّط بإشكال تخلله إطلاق نار في منطقة الحمراء

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أن "بتاريخ 8/10/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (ع.ح.) لتورطه في إشكال تخلله إطلاق نار في منطقة الحمراء – بيروت، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. كما دهمت الدورية محلًّا ومنزلًا عائدين للمصري (ع.ع.) أحد مطلقي النار وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية".
هذا، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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