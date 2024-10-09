انتشر عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" صور لمجموعة من السارقين وقد تم ربطهم على الأعمدة في شوارع الضاحية الجنوبية. وفي التفاصيل قام شبان في أكثر من منطقة في الضاحية بالقبض على عدد من السارقين الذين استغلوا الوضع الامني وغياب سكان لممارسة السرقة، وقد عمد الشبان الى تعليق اللصوص على الاعمدة وتقيدهم، مع كتابة كلمة "حرامي" على أجسادهم.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق عدد من اللصوص على الأعمدة في وسط الشوارع بالضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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