شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليومة الأربعاء، ولاية "ألاسكا" الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 176 كيلومترًا من منطقة "نيكولسكي" بالولاية، وعلى عمق 39 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال.