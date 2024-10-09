سلطات كوريا الشمالية أعلنت قطع جميع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بكوريا الجنوبية

أعلنت القوات المسلحة لكوريا الشمالية، أنها ستقوم بقطع جميع الطرق والسكك الحديدية المتصلة بكوريا الجنوبية، ابتداء من اليوم

وقالت هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري، في تقرير نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إنه سيتم أيضًا "تعزيز المناطق ذات الصلة في جانبنا بهياكل دفاعية قوية".

يأتي هذا الإعلان في ظل التوترات المستمرة في شبه الجزيرة الكورية وفي أعقاب كشف كوريا الشمالية عن صور، لأول مرة، لمنشأة تخصيب اليورانيوم، حيث ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو يتفقد الموقع ويدعو إلى زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي لتعزيز الترسانة النووية للبلاد.

وتشهد العلاقات بين كوريا الشمالية والجنوبية أدنى مستوى لها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ، في الآونة الأخيرة، عن نشر 250 منصة لإطلاق الصواريخ البالستية على حدودها الجنوبية.