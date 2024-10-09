الدفاع الروسية اعلنت إسقاط 47 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة

علنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية".

واشارت في بيان لها، الى أن "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 47 مسيرة أوكرانية، بينها 24 طائرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة بيلغورود".