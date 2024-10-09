علنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 47 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية".
واشارت في بيان لها، الى أن "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 47 مسيرة أوكرانية، بينها 24 طائرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق مقاطعة بيلغورود".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية اعلنت إسقاط 47 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.