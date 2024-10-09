ارتفاع حصيلة الفيضانات في البوسنة إلى 22 قتيلا وأوامر إخلاء جديدة

ارتفعت إلى 22 قتيلا حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البوسنة الأسبوع الماضي، في حين تسابق فرق الإنقاذ الوقت بحثا عن ستة مفقودين قبل هطول مزيد من الأمطار التي استدعت إصدار أوامر إخلاء جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات.
ومع توقع الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، أمرت الحماية المدنية مساء أمس بأن يتم فورا إخلاء سكان منطقتي يابلانيتشا وكونييتش، الأكثر تضرراً من فيضانات يوم الجمعة.
وقالت سلطات كانتون الهرسك-نيريتفا إنّ "عدد قتلى الفيضانات في الكانتون بلغ 19".
وتم العثور على ثلاثة قتلى آخرين في كانتون البوسنة الوسطى.
وتواصل السلطات العمل على إعادة ربط المناطق، ولا سيّما قرية دونيا يابلانيتشا الواقعة على بُعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غرب العاصمة سراييفو والتي عانت على ما يبدو من أسوأ الأمطار الغزيرة مما أدّى لعزلها عن بقية أنحاء البلاد.
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