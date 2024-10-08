السفارة الإيرانية في سوريا: لا يوجد أي مواطن إيراني بين القتلى أو المصابين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق

افادت السفارة الإيرانية في سوريا، بأنه "لا يوجد أي مواطن إيراني بين القتلى أو المصابين في الهجوم الإسرائيلي على دمشق".

وكان قد اشار المرصد السوري الى ان "الغارة الإسرائيلية بحي المزة في دمشق استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري وحزب الله".

وتحدث عن أنباء عن "عملية اغتيال نفذت في حي المزة بدمشق".

ولفتت وسائل إعلام سورية الى ان "القصف الإسرائيلي على دمشق استهدف شقة داخل بناية قرب منطقة الشيخ سعد داخل حي المزة".