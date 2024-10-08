العمليات المشتركة العراقية: مقتل ما يُسمى والي صلاح الدين في "داعش" بضربة جوية أمس

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أنّ "إلحاقًا بالبيان المتعلّق بالضّربات الجوّيّة ليوم أمس في منطقة العيث بقاطع صلاح الدين، الّتي استهدفت وكرًا لمفرزة إرهابيّة، خرجت قوّة اليوم من مفارز قيادة عمليّات صلاح الدين وكتيبة استطلاع ومفارز الاستخبارات العسكريّة بالقيادة وبإشراف قائد العمليّات، لتفتيش ومعاينة المكان المستهدف، وعثرت على 4 جثث لإرهابيّي تنظيم "داعش" ممزّقة بالكامل، نتيجة دقّة الضّربات الجوّيّة، من بينها جثّة الإرهابي المدعو "أبو عمر القريشي"، ما يُسمّى والي صلاح الدين".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ العثور أيضًا على 3 أحزمة ناسفة، وعدد من الأسلحة المختلفة، ومجموعة من النّواظير اللّيليّة، وعدد كبير من الرّمانات اليدويّة، ومواد فنيّة متنوّعة من ضمنها 8 أجهزة هواتف نقّالة، وكميّة من المواد اللّوجستيّة والإداريّة الخاصّة بالمفرزة الّتي تمّ قتلها خلال هذه العمليّة"، مشيرةً إلى أنّ "القوّة المنفّذة للواجب عثرت على وكر آخر للإرهابيّين على مسافة من الوكر الأوّل المستهدَف، وعملت القطعات الأمنيّة على تدميره بالكامل، وما زالت العمليّة مستمرّة".