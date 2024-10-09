شكرا لقرائتكم خبر عن «صدق»: صدور نتائج التحقيق في شكوى الإغراق ضد واردات «الأطقم الصحية» والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان على تداول السعودية، توصل مكتب الأمانة الفنية حسب النتائج الأولية للتحقيق إلى تحديد وجود الإغراق من واردات منتج أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف، والمندرجة تحت البنود الجمركية ( 69109000 - 69101000 ) من التعرفة الجمركية الموحدة، ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند، ووجود الضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية ووجود العلاقة السببية بينهما.

وأضافت أن فرض رسوم مكافحة الإغراق يسهم في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما يحسن من نتائج الشركة بصفة عامة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) عن صدور تقرير النتائج الأساسية من مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في شكوى مكافحة الإغراق ضد واردات جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند من منتج الأطقم الصحية.وبحسب بيان على تداول السعودية، توصل مكتب الأمانة الفنية حسب النتائج الأولية للتحقيق إلى تحديد وجود الإغراق من واردات منتج أحواض غسيل (مجالي) ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض استحمام وأحواض استبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون) ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة، من خزف، والمندرجة تحت البنود الجمركية ( 69109000 - 69101000 ) من التعرفة الجمركية الموحدة، ذات منشأ أو المصدرة من الصين والهند، ووجود الضرر المادي الحاصل للصناعة الخليجية ووجود العلاقة السببية بينهما.وأضافت أن فرض رسوم مكافحة الإغراق يسهم في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما يحسن من نتائج الشركة بصفة عامة.