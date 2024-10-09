شكرا لقرائتكم خبر عن «التعمير» تتقدم بملف طلب زيادة رأس المال للاستحواذ على أصلين عقاريين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الرياض للتعمير تقدمها بملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، أمس، للحصول على موافقتها بشأن إبرامها صفقة استحواذ على أصلين عقاريين.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية "تداول" في 1 سبتمبر إبرامها اتفاقية استحواذ على أصليْن عقارييْن مع شركة ريمات الرياض للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة لشركة ريمات الرياض للتنمية مقابل مساهمتها العينية بتلك الأصول في الشركة.
ونوهت الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع السوق المالية السعودية "تداول" في 1 سبتمبر إبرامها اتفاقية استحواذ على أصليْن عقارييْن مع شركة ريمات الرياض للتنمية عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم جديدة لشركة ريمات الرياض للتنمية مقابل مساهمتها العينية بتلك الأصول في الشركة.
ونوهت الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.