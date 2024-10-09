شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية للأسماك»: تأسيس شركة للاستزراع المائي برأس مال 100 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الشركة السعودية للأسماك موافقة مجلس الإدارة، أمس، على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة (100%) للشركة السعودية للأسماك ومقرها مدينة الرياض برأس مال وقدره 100 ألف ريال مختصة في الاستزراع المائي، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا التوجه تماشياً مع استراتيجية الشركة في إعادة هيكلة أنشطتها واستثماراتها.

ونوهت بالإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.