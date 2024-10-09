شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام السهلى تعليقًا على مقال وزير المالية لـ"الخليج 365": مهم والان مع تفاصيل الخبر

أشارت الإعلامية ريهام السهلى، مقدمة برنامج حديث الأخبار المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى مقال وزير المالية أحمد كوجك المهم على حد وصفها والتى نشرته جريدة الخليج 365، فى عددها الصادر غدا تحت عنوان " التسهيلات الضريبية والسياسة المالية.. التوجهات والمستهدفات".

وقالت ريهام السهلى إن وزير المالية تحدث خلال مقاله عن عدد من القضايا المهمة المرتبطة بتحديد الأهداف والأولويات الرئيسية للسياسة المالية المستهدفة خلال المرحلة الحالية من خلال 4 محاور رئيسية.

ولفتت ريهام السهلى إلى أن وزير المالية حدد المحاور فى صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى، وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير معامل السياسة المالية.

واختص وزير المالية ”الخليج 365” بمقال حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، بما يدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وتضمن مقال وزير المالية لـ"الخليج 365" عدة محاور أساسية تشمل صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وأورد المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا.