البيت الأبيض: بايدن يرجئ زيارة ألمانيا وأنغولا لبحث الإستعدادات لمواجهة الإعصار ميلتون

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن اجل زيارته المقبلة إلى ألمانيا وأنغولا، وذلك ليشرف على الاستعدادات للإعصار ميلتون وجهود الإغاثة بعد الإعصار هيلين.

ولفت البيت الأبيض في بيان، الى انه "نظرا للمسار المتوقع وقوة الإعصار ميلتون، أرجأ بايدن زيارته المقبلة لألمانيا وأنغولا ليشرف على الاستعدادات المتعلقة بمواجهة هذا الإعصار فضلا عن معالجة تداعيات الإعصار هيلين في جنوب شرق البلاد".

وكان من المفترض ان يستقبل المستشار الألماني، أولاف شولتس، السبت المقبل في برلين، الرئيسين الأميركي والفرنسي، جو بايدن وإيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لبحث التصعيد في الشرق ألأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما أفاد مصدر حكومي ألماني. ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة بايدن لألمانيا، حيث كان ينتظر وصوله مساء الخميس.