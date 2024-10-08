جدّدت وزارة الدّاخليّة والأمن الوطني الفلسطينيّة في غزة، دعوتها للمواطنين في مناطق محافظة شمال غزة (بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا) إلى "عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بإخلاء منازلهم والانتقال لجنوب قطاع غزة"، ودعتهم عند الشّعور بالخطر، إلى "الانتقال لأقرب مكان مجاور لمنطقة سكنهم".
وأكّدت في بيان، أنّ "الاحتلال يعمل على خداع المواطنين بادّعاء وجود ممرّات ومناطق نزوح آمنة، وقد ثبت كذب الاحتلال على مدار عام كامل من العدوان على شعبنا، بإعدام المواطنين في طريق انتقالهم لمنطقة جنوب القطاع، وكذلك استهداف خيام النازحين بشكل متعمد مرات عديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية في غزة للمواطنين في مناطق الشمال: لعدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال بالإخلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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