الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة والدفاعات الجوية اعترضت بعضها

أعلن الجيش الإسرائيلي، انه "رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه رأس الناقورة والدفاعات الجوية اعترضت بعضها". كما افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن رصد نحو 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الأعلى وتم اعتراض بعضها.

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