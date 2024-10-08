جيش الاحتلال: الفرقة 146 بدأت عمليات محدودة ضد حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين "أنشطة عملياتية محدودة ومحددة وموجهة ضد أهداف وبنى تحتية" لحزب الله في جنوب غرب لبنان.



وبحسب"روسيا اليوم"، أضاف البيان أن ذلك يأتي "بعد عام من الأنشطة الدفاعية التي أجرتها الفرقة 146 على الحدود الشمالية الغربية لإسرائيل مع لبنان"، لتصبح بذلك رابع فرقة إسرائيلية تشارك في القتال في لبنان.

وأشار البيان إلى أن الفرقة 146 هي أول فرقة احتياطية تعمل في جنوب لبنان في إطار العمليات الجارية ضد "حزب الله" في الساحة الشمالية، موضحا أنه منذ بداية الحرب عمل مقر الفرقة 146 كلواء دفاعي إقليمي بينما نشرت قواتها في شمال إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف البيان أن "جنود الفرقة يعملون جنبا إلى جنب مع لواء المدفعية 213 وقوات إضافية من أجل كشف وتفكيك البنية التحتية الإرهابية في المنطقة".

يأتي ذلك بعد أن أفاد الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين بانضمام قوات فرقة "الجليل" التي تضم 3 ألوية احتياط، إلى العملية البرية في جنوب لبنان.

وأمس أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصنيف عدة بلدات في الجليل الغربي كمنطقة عسكرية مغلقة، وذلك في سياق التصعيد المتواصل للهجمات على لبنان وفي إطار العمليات العسكرية البرية المتواصلة في جنوب لبنان.