سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع رباعي بيراميدز استعدادًا لمواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم، الثلاثاء، عن تعاقده مع رباعي فريق بيراميدز، محمود زلاكة وعبد الله مجدي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الصفقات القوية التي أبرمها سيراميكا كليوباترا هذا الموسم لتعزيز تشكيلته، حيث سبق له أن ضم أربعة لاعبين من بيراميدز وهم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، بالإضافة إلى زلاكة ومجدي.

ويستعد الفريق لمباراة قوية ضد النادي الأهلي، المقررة يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، والتي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد محمد بن زايد في الإمارات.

يهدف سيراميكا كليوباترا بهذه التعاقدات إلى تحسين أدائه في المنافسات القادمة، وخاصة في مواجهته المرتقبة ضد الأهلي، التي تحظى باهتمام كبير من جماهير الفريقين.