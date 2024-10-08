مدرب وادي دجلة السابق: مستغرب من ضم دونجا على حساب سام مرسي في قائمة المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - عبرهشام زكريا، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة، عن اندهاشه من عدم ضم سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي لقائمة منتخب مصر خلال التوقف الدولي الحالي.

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وقرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عدم ضم سام مرسي خلال معسكر منتخب مصر الحالي، بينما ضم بعض اللاعبين من الدوري المصري في قائمة المنتخب بنفس المركز.

وقال هشام زكريا في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد على إذاعة راديو 9090: دونجا عنده مشاكل في أساسيات الكورة، وهو يظهر بشكل جيد بالنسبة للجماهير لأن بجانبه لاعب بمثل قيمة عبد الله السعيد.

وتابع: ازاي لاعيب مثل سام مرسي ميبقاش موجود في المنتخب، دا بيلعب في أعلى دوري بالعالم، ويقدم مستويات رائعة مع فريقه منذ الصعود للبريميرليج.