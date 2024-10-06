إدارة ألمانية وشكل استثنائي.. التفاصيل الكاملة لتغيير نظام الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خرشد:

شهد شهر سبتمبر المنقضي عدد من التطورات والقرارات الجديدة التي دخلت على نظام الدوري المصري الممتاز، حيث من المقرر أن تشهد النسخة القادمة شكل جديد للبطولة المحلية.

وخلال اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة مع أندية الدوري الممتاز والذي أقيم بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، تم الكشف عن النظام الجديد للبطولة، بالإضافة إلى مناقشة التفاصيل الجديدة الخاصة بالمسابقة.

عبر ممثلو الأندية عن استيائهم من تأجيل البطولة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى التخبط الذي شهدته المسابقة بسبب عدم وجود جدول منتظم، حيث كانت هذه الانتقادات دافعًا رئيسيًا لتطوير النظام الحالي وتفادي المشكلات السابقة.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية النظام الجديد للدوري المصري الممتاز، وأهم قرارات رابطة الأندية بالاجتماع:

تفاصيل نظام الدوري الجديد

تم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة موسم استثنائي من البطولة المحلية على مرحلتين، المرحلة الأولى ستشهد دوريًا من دور واحد.

على الجانب الآخر، ستقام المرحلة الثانية من مجموعتين، وهي مجموعة للتتويج وأخرى للهروب من الهبوط، حيث ستتنافس الأندية التسعة الأولى في المجموعة الأولى على درع الدوري والتأهل للبطولات القارية، بينما ستلعب الأندية من المركز العاشر إلى الثامن عشر في المجموعة الثانية لتجنب الهبوط.

من خلال هذا النظام، سيخوض كل فريق 26 مباراة فقط خلال البطولة، بدلاً من 34 مباراة في النظام السابق، مما يعكس جهود الرابطة لتقليل العبء على الأندية واللاعبين.

قرارات رابطة الأندية المصرية

أعلنت رابطة الأندية المصرية عن عدة قرارات هامة تتعلق بنظام المسابقة، وهي كالتالي:

1- التعاقد مع شركة ألمانية: تم التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل في الموسم الجديد 2024-2025.

2- إقامة الدوري من دور واحد : ستقام المسابقة من دور واحد، مع إقامة الدور الثاني من مجموعتين تضم كل مجموعة 9 فرق، ليصبح عدد الجولات 26 جولة بدلاً من 34.

3- هبوط فريقين فقط: تقرر هبوط فريقين من الدوري بدلاً من ثلاثة كما في الموسم الماضي.

4- اجتماع منتصف الموسم: سيتم عقد اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل 2025-2026.

5- إجراء القرعة: ستقام قرعة الموسم الحالي 2024-2025 في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتسعى رابطة الأندية المصرية من خلال هذه القرارات إلى تعزيز المنافسة وتحسين جودة البطولة، مما يعكس التزامها بتطوير كرة القدم المصرية.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصد لقب الدوري المصري في الموسم الماضي للمرة 44 في تاريخه.