مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم الاحتلال، اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لـ"وفا".

وذكر شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية كـ"السجود الملحمي".

كما شوهد أحد المستوطنين يرتدي زي الكهنة، المخصص للطقوس الدينية اليهودية وتقديم "القرابين"، خلال الاقتحام للأقصى، في واقعة وصفت بالخطيرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها متطرفون على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من المتطرفين وهم يؤدون طقوسا تلمودية، إذ تظهر إحدى الصور المستعمرين وهم يلقون ببأجسادهم على الأرض ضمن ما يسمى “السجود الملحمي ”.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة إلى 27 مواطنا.

كما استشهد ما لا يقل عن 27 مواطنا وإصابة آخرين، في قصف استهدف بناية مأهولة مكونة من 4 طوابق في مخيم البريج، وخيام للنازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضاف، أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض في ظل استمرار القصف.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.