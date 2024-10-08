بعد 31 عامًا.. نهاية رحلة البحث عن تمثال بومة ذهبي مرصع بالألماس في فرنسا

ياسر رشاد - القاهرة - في حدث تاريخي، أسدل الستار على واحدة من أشهر عمليات البحث عن الكنز في فرنسا، التي استمرت لمدة 31 عامًا.

فقد انتهت رحلة البحث عن تمثال بومة مصنوع من الذهب والفضة ومزين بالألماس، والذي تم دفنه في مكان ما في البلاد منذ عام 1993.

تحت اسم "على درب البومة الذهبية"، انطلقت هذه المغامرة التي جذبت عشرات الآلاف من الفرنسيين للانضمام إلى السعي للعثور على التمثال، الذي يُقدر ثمنه بحوالي 165,000 دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع Newsweek.

الجدير بالذكر أن هذه المسابقة كانت مستوحاة من كتاب للكاتب ريجيس هاوزر، الذي قام بدفن التمثال.

وللتمكن من العثور عليه، كان على المشاركين حل 11 لغزًا من الكتاب، ثم البحث عن وحل اللغز الثاني عشر، الذي كان مخفيًا، والذي يقود إلى رمز يكشف عن موقع الكنز الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة لم تكن مجرد مغامرة للبحث عن كنز، بل أصبحت رمزًا للروح المغامرة والتحدي في فرنسا، حيث تجمع حولها العديد من المغامرين الباحثين عن الإثارة والمتعة.