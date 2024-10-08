وزارة الاتصالات: لا خطر على خطوط مستخدمي الخليوي ولا على شبكتي الاتصالات

طمأنت وزارة الاتصالات في بيان، "مستخدمي الاتصالات الخليوية، أن الرموز التي قد تظهر على شاشات هواتفهم الخليوية إلى جانب اسم شبكتي شركتي الاتصالات الخليوية تاتش وألفا، لا تدعو البتة الى القلق من أي اختراق لهواتفهم".
وأضافت: "ذلك ان كل من رمز 05 415 ورمز 08 415 يعودان إلى شبكات معروفة في لبنان، فيما رمز 30 280 الذي قد يظهر على شاشة الهاتف من حين إلى آخر فيعود إلى شبكة خاصة قبرصية لا يمكن الولوج إليها".
وأكدت أن "لا خطر على خطوط المستخدمين ولا على شبكتي الاتصالات الخليوية".
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