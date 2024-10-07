ستارمر دعا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان: لدعم المجتمع اليهودي بشكل لا لبس فيه

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ​كير ستارمر​، في بيان صدر في الذّكرى الأولى لبدء "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأوّل 2023، أنّ "علينا أن ندعم بشكل لا لبس فيه المجتمع اليهودي، وأن نتّحد بوصفنا دولة". وتوجّه إلى المواطنين قائلًا: "يجب ألّا نتغاضى أبدًا عن الكراهيّة"، في إشارة إلى ازدياد الأعمال المعادية للساميّة في بريطانيا.

ووَصف السّابع من تشرين الأوّل بأنّه "أحلك يوم في التّاريخ اليهودي منذ الهولوكوست"، مشيرًا إلى أنّ "حزن وألم" العائلات الّتي فقدت أحبّاء لها في الهجوم، "يتشاركه كلّ بيت في البلاد"، مركّزًا على أنّ "بعد مرور عام، لم يتضاءل هذا الحزن الجماعي ولم يضعف".

وفي الوقت نفسه، شدّد ستارمر على أنّه "يجب ألّا نغضّ الطّرف بينما يعاني المدنيّون من العواقب الوخيمة لهذا الصّراع في الشرق الأوسط"، داعيًا مرةً جديدةً إلى "وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وفي ​لبنان​".