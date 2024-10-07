إصابة 11 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي استهدف مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "11 فلسطينيًّا، بينهم أطفال وصحفيّون، أُصيبوا في قصف نفّذته طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت خيامًا للنّازحين، داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة". وأفاد مصدر طبّي للوكالة بأنّ "الجرحى تلقّوا العلاج الفوري، وسط أوضاع إنسانيّة متدهورة نتيجة هجمات الاحتلال المتواصلة".

من جهة ثانية، أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني لـ"وفا"، بـ"نقل إصابات عدّة، بعد قصف القوّات الإسرائيليّة لمنزل يعود لعائلة أبو عجوة، في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة".

وكانت قد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ عام تمامًا، إلى 41,870 قتيلًا بالإضافة إلى 97,166 جريحًا، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء.