استطلاع للرأي يظهر حصول قيس سعيّد على %89,2 من الأصوات بالانتخابات الرئاسية التونسية

حصل الرّئيس التونسي قيس سعيّد على 89,2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرّئاسيّة داخل تونس، يليه في المرتبة الثّانية المرشّح العياشي زمّال بنسبة 6,9 بالمئة من الأصوات، وفي المرتبة الثّالثة زهير المغزاوي بـ3,9 بالمئة من الأصوات، بحسب النّتائج التّقديريّة لاستطلاع الآراء الّتي أعلن عنها مدير مؤسسة "سيغما كونساي" حسن الزرقوني.

وأشار الزرقوني، إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 27 بالمئة، مبيّنًا أنّ العدد الإجمالي للمسجّلين في الدّاخل بلغ 9 ملايين و110 آلاف و407 مسجّلين، وأنّ العدد التّقديري للنّاخبين بلغ مليونين و460 ألف ناخب. وذكر أنّ نسبة النّاخبين من الفئة العمريّة أقل من 35 سنة الّتي صوّتت للمرشّح قيس سعّيد بلغت 87,3 بالمئة من جملة المصوّتين لصالحه.