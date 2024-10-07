الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض هدفَين جويَين مشبوهَين أُطلقا من جهة الشرق

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "بخصوص الإنذارات خشية اختراق مسيّرة معادية، فقد اعترض سلاح الجو هدفَين جوّيَّين مشبوهَين تمّ إطلاقهما من جهة الشّرق". وكانت قد أفادت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، إثر الاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة".

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