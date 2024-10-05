شكرا لقرائتكم خبر عن البوسنة والهرسك.. وفاة 18 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات بالبوسنة والهرسك

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الشرطة في موستار اليوم الجمعة إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية في البوسنة والهرسك، وفقا لموقع " كليس دوت با" البوسني.ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين. وتعد المنطقة الجبلية الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا شمال مدينة موستار بجنوب البلاد، الأكثر تضررا.وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار على جانبيها في المنطقة. وأضافت أنه في بلدة يابلانيتسا أدى انهيار أرضي إلى أضرار بالكثير من المنازل وأن المئذنة الوحيدة بمسجد البلدة مازالت مرئية.وأصبحت يابلانيتسا معزولة بالكامل، حيث أن الطرق الريفية القريبة غير صالحة للاستخدام وجرفت الأمطار التربة تحت قضبان السكك الحديد. وتمكن رجال الإنقاذ في النهاية من الوصول ونقلوا الأشخاص لمناطق آمنة باستخدام القوارب، بحسب وسائل الإعلام المحلية.وقال المتحدث باسم حكومة الكانتون "لا أستطيع تذكر أزمة مثل تلك منذ الحرب. حجم هذا الوضع الفوضوي صادم"، مشيرا إلى الحرب البوسنة التي دارت رحاها من 1992 إلى 1995.وأضاف أن الوضع مازال خطيرا، حيث من المتوقع استمرار الطقس السيء مطلع الأسبوع.