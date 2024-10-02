شكرا لقرائتكم خبر عن وسط تصاعد التوتر.. إسبانيا تجلي 350 مواطنًا من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجريتا روبليس أن إسبانيا سترسل طائرتين عسكريتين إلى لبنان، غدا الخميس لإجلاء 350 مواطنا إسبانيا، من البلاد.

وقالت الوزيرة لقناة "آر.تي.في.إي" التلفزيونية الإسبانية اليوم الأربعاء إن هؤلاء الأشخاص وعددهم 350 شخصا أعربوا عن رغبتهم للعودة إلى إسبانيا، في ضوء الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزيرة أنه ربما يتم إرسال طائرة إسبانية ثالثة إلى لبنان، بعد غد الجمعة لإجلاء مواطني دول أخرى، طلبت مساعدة إسبانيا. الحرب في لبنان وقالت الوزيرة إن الحكومة الإسبانية أوصت المواطنين الأجانب بمغادرة لبنان، مضيفة أن حوالي 670 من أفراد الجيش الإسباني متمركزين في البلاد، سيبقون في الوقت الراهن.

وانتقدت الوزيرة تصعيد التوترات، من قبل جميع الأطراف، قائلة إنه أمر "غير مقبول" ودعت إلى الهدوء والالتزام بالقانون الدولي.