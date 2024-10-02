شكرا لقرائتكم خبر عن "اليوم" تترجم أبرز المواقع العالمية بعد استهداف الصواريخ الإيرانية على إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - واشنطن وتل أبيب تتوعدان طهران بعواقب وخيمة



- "أكسيوس: الهجوم الإيراني غير فعال وتم اعتراض معظم الصواريخ

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خطط طوارئ

صوت القنابل

موجة ثانية

سلسلة انفجارات

إحباط الهجوم

------------------ذكرت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، أن إطلاق إيران عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل، مساء أمس الثلاثاء، قد يدفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقًا، وقال الجيش الإسرائيلي إنه إيران أطلقت ما يقدر بـ 180 "قذيفة" على إسرائيل.ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري الهجوم بأنه "هجوم خطير"، وقال: "ستكون هناك عواقب وخيمة، لدينا خطط، وسنتحرك في الوقت والمكان الذي نختاره".وأضاف هاجاري أن أنظمة الدفاع الصاروخي التابعة للجيش الإسرائيلي "نفذت عدة عمليات اعتراض"، وأشار إلى أن عدة صواريخ سقطت على مناطق في وسط وجنوب إسرائيل دون أن يعلن الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات.وخلال الهجوم، انعقد مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في المخبأ الحكومي بالقرب من القدس المحتلة، بينما كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته الرئيس كامالا هاريس يشاهدان من غرفة العمليات.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الهجوم الذي شنته إيران "تم إحباطه فعليا"، وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف إسرائيل ردًا على مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وآخرين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.وبعد إطلاق الصواريخ، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إن طهران نفذت الهجوم ردًا على "الأعمال الإرهابية للنظام الصهيوني". وقالت البعثة في بيان لها إنه "إذا تجرأت إسرائيل على الرد أو ارتكاب المزيد من الأعمال الشريرة، فسوف يتبع ذلك رد لاحق وساحق".وحذر البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء، من أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك على إسرائيل، وجرى توجيه الناس في تل أبيب والمدن الأخرى بالبقاء بالقرب من الملاجئ أو المناطق المحمية الأخرى، وكان الجو في الشوارع متوترًا بشكل ملحوظ.وفي بيان صدر في منتصف النهار قبل ساعات فقط من شن طهران للهجوم، قال البيت الأبيض إنه لديه "مؤشرات على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي وشيك ضد إسرائيل"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "تدعم بنشاط الاستعدادات الدفاعية عن إسرائيل ضد هذا الهجوم".وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض في بيان، إن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران ضد إسرائيل سيكون له عواقب وخيمة على إيران".وقال مصدر مطلع قبل الهجوم إن إسرائيل قدرت أن إيران من المرجح أن تهاجم 3 قواعد جوية إسرائيلية، وقاعدة استخباراتية تقع شمال تل أبيب مباشرة.وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية حول تل أبيب.وقال المصدر إن قاعدة الاستخبارات في جليلوت جرى إخلاؤها بعد ظهر أمس الثلاثاء، كما وضع الجيش الإسرائيلي خطط طوارئ لسلامة الأفراد في تلك القواعد موضع التنفيذ.وقال مصدر إسرائيلي لـ "سي إن إن"، بعد وقت قصير من تحذير البيت الأبيض، إن دبلوماسية مكثفة تجري خلف الكواليس، وعقد الرئيس جو بايدن اجتماعًا مع نائبة الرئيس كامالا هاريس وكبار مسؤولي الأمن القومي "لمناقشة الخطط الإيرانية لشن هجوم صاروخي باليستي كبير ضد إسرائيل"، وفقًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض إميلي سيمونز.وأضافت سيمونز أنهم "استعرضوا حالة الاستعدادات الأمريكية لمساعدة إسرائيل في الدفاع ضد الهجمات وحماية الموظفين الأمريكيين".ونقلت صحيفة "الجارديان" عن مراسليها في القدس المحتلة، أنهم شاهدوا عشرات الصواريخ تحلق فوق المدن الساحلية الرئيسية في إسرائيل في هجوم ضخم، وكانت محركات الصواريخ مرئية بوضوح من الأسفل، وفي حين أمكن سماع بعض اعتراضات الصواريخ فوق القدس المحتلة، بدا أن العديد من الصواريخ استمرت في التقدم نحو الساحل ووسط إسرائيل وسط صوت القنابل البعيدة.وعلى أطراف المدينة القديمة، توقف كثيرون لمشاهدة الصواريخ وهي تحلق في السماء، فيما يبدو أنه هجوم غير مسبوق، وبعد مرور 10 دقائق فقط، مرت موجة ثانية من الصواريخ فوق المدينة، على ما يبدو من اتجاه مختلف، إذ أضاءت ومضات الصواريخ الاعتراضية السماء مع سماع أصوات انفجارات عالية.وذكرت مجلة "تايم" الأمريكية، إن إيران أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل ، ودوت سلسلة من الانفجارات التي هزت النوافذ في تل أبيب وقرب القدس المحتلة، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الأصوات ناجمة عن سقوط صواريخ أو اعتراضها من قبل الدفاعات الإسرائيلية، أو كليهما.وقال مسؤول أمريكي لموقع "أكسيوس" الأمريكي: "لقد أحبطت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم الإيراني وكان غير فعال، إنه نجاح كبير".ونقل الموقع عن مستشار الأمن القومي الأمركي جيك سوليفان قوله، إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ لكن معظمها اعترضته مدمرات البحرية الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية.وأضاف سوليفان: "لقد تم إحباط هذا الهجوم وكان غير فعال، هذا تصعيد كبير من جانب إيران، ستكون هناك عواقب وخيمة لهذا الهجوم الإيراني، وسنعمل مع إسرائيل للتأكد من حدوث ذلك".