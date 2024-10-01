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إيران: 80% من صواريخنا على إسرائيل أصابت الأهداف المحددة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت إيران إن 80% من صواريخها على إسرائيل أصابت الأهداف المحددة.
وأكدت تقارير إعلامية سقوط عدد من الصواريخ الإيرانية في قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية ببئرالسبع.
كما نشرت قناة العربية عبر حسابها على منصة إكس، لحظة سقوط صاروخ إيراني على ساحل تل أبيب.

إسرائيل تهدد بالرد

بينما قال جيش الاحتلال أن القوات الأمريكية شاركت في التصدي للصواريخ الإيرانية، محذرًا من أن الهجوم الصاروخي الإيراني ستكون له عواقب.
وأضاف: سنرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين، فنحن في حالة حرب على عدة جبهات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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