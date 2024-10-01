شكرا لقرائتكم خبر عن قناة إسرائيلية: إيران أطلقت 400 صاروخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت القناة 12 الإسرائيلية أن إيران إطلقت أكثر من 400 صاروخ نحو فلسطين المحتلة.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في جميع الأنحاء، من بينها القدس ومحيطها، وبئر السبع ومناطق محيطة بصحراء النقب. الاحتماء بالملاجئ ودعا جيش الاحتلال جميع المدنيين الإسرائيليين إلى الاحتماء بالملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ الإيرانية.

وأعلن أن قيادة الجبهة الداخلية قدمت توجيهات على السكان بوجوب الالتزام بها في مختلف أنحاء البلاد حفاظًا على حياتهم.

وزعم جيش الاحتلال أن مقذوفات إيرانية تستهدف نحو 10 ملايين مدني، وفق زعمه، معلنًا إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب بعد الهجوم الإيراني.