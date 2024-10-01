شكرا لقرائتكم خبر عن "نساعدهم على المغادرة".. ألمانيا تكشف عن عدد مواطنيها في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الخارجية الألمانية اليوم الاثنين، إنها تقدر وجود 1800 ألماني في لبنان، التي تواجه تصعيدًا كبيرًا في الحرب من قبل إسرائيل.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية، إن نحو 1800 ألماني سجلوا أنفسهم في قائمة الاستعداد في حالة الأزمات. تداعيات حرب إسرائيل على لبنان ويمكن هذا النظام الألمان في الخارج من أن يبلغوا سريعًا من جانب الممثلين الألمان في المواقف الحرجة، وأن يتم تضمينهم في إجراءات الأزمات المحتملة مثل عمليات الإجلاء.

وفي أعقاب اشتباكات متفرقة على الحدود منذ نحو عام، شنت إسرائيل هجومًا جويًا كبيرًا على أهداف في أنحاء لبنان الأسبوع الماضي.

ولقى المئات من الأشخاص حتفهم، كما نزح عشرات الآلاف في لبنان في ظل القتال، حسبما ذكرت السلطات اللبنانية. الألمان في لبنان وذكرت الخارجية الألمانية، إن فريق التعامل مع الأزمات بالحكومة الألمانية قيم الوضع في لبنان يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وذكر أن مطار بيروت مازال مفتوحًا، على الرغم من الرحلات المقيدة بصورة كبيرة.

وبين أن الوزارة تساعد الألمان على مغادرة البلاد، على الرغم من أنه أضاف "نحن لا ننفذ سيناريو الإجلاء بصورة صريحة".