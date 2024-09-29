شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمالي تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم أنتوفاجاستا شمال تشيلي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 92 كيلومترًا من مدينة توكوبيلا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 62.9 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

