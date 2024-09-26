شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا: إسقاط 4 صواريخ و66 طائرة مسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية أربعة صواريخ جوية موجهة من طراز "كيه إتش69/59-" و66 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا على أوكرانيا صباح اليوم الخميس.

وقالت قيادة القوات الجوية: "شن العدو هجمات على منطقة سومي باستخدام صاروخين من طراز غير معروف تم إطلاقهما من منطقة بيلجورود". حرب روسيا وأوكرانيا وأضافت: كما شن هجمات على منطقة أوديسا باستخدام أربعة صواريخ جوية موجهة من طراز "كيه إتش69/59-" تم إطلاقها من البحر الأسود.

وأطلق أيضا 78 طائرة مسيرة هجومية من طراز شاهد من مناطق بريمورسك-أختارسك وأوريل وكورسك"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبين أن القوات الجوية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ومجموعات الإطفاء المتنقلة، وعناصر أخرى من قوات الدفاع الأوكرانية شاركت في جهود صد الهجوم. إسقاط صواريخ جوية وأوضح البيان، أن "الدفاعات الجوية أسقطت أربعة صواريخ جوية موجهة من طراز "كيه إتش69/59-" و66 طائرة مسيرة هجومية".

وقالت قيادة القوات الجوية إن 8 طائرات مسيرة معادية اختفت عن أجهزة الرادار في عدة مناطق في أوكرانيا (ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو دمار).

واشتبكت وحدات الدفاع الجوي مع أهداف فوق مناطق دنيبروبتروفسك، وخاركيف، وكييف، وتشيركاسي، وكيروفوهراد، وفينيتسا، وخميلنيتسكي، وإيفانو فرانكيفسك، وسومي، وبولتافا، وميكوليف، وأوديسا، وخيرسون، وخاركيف.