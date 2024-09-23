كيربي : التصعيد العسكريّ ليس في مصلحة إسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - حذّر الناطق باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، من أن "التصعيد" العسكري ليس في مصلحة إسرائيل.

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وقال كيربي لشبكة "إيه بي سي": "لا نعتقد أن تصعيد هذا النزاع العسكري يصب في مصلحتهم. هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين".

وأضاف أن "التوترات أعلى بكثير الآن مما كانت عليه قبل بضعة أيام فقط".

لكنّه اعتبر رغم ذلك أنه لا تزال هناك "مساحة لحل دبلوماسي" للنزاع، مضيفا: "هذا ما نعمل عليه" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتفاقمت التوترات في الأيام الأخيرة مع سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى الثلاثاء والأربعاء في لبنان، بسبب تفجير أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله، بعملية إسرائيلية.

كما شهدت ليلة السبت - الأحد، قصفا كثيفا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وتابع كيربي أن هذا التصعيد "ليس بالتأكيد في مصلحة جميع هؤلاء الذين يقول رئيس الحكومة (الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو إنه يريد إعادتهم إلى ديارهم".

وقال كيربي "لقد عملنا منذ بداية هذا النزاع (...) لمحاولة منع التصعيد ومنع توسع هذا النزاع إلى داخل إسرائيل وما حولها، وأيضا إلى المنطقة".

وتعهّدت السلطات الإسرائيلية استعادة الهدوء في شمال إسرائيل حتى يتمكن عشرات آلاف النازحين الفارين من القتال من العودة إلى منازلهم.

المصدر : وكالات